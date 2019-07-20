В Пентагоне считают недолговечным высокий уровень сотрудничества России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Высокий уровень сотрудничества между Россией и Китаем не будет носить долговременный характер ввиду незначительного количества направлений, по которым интересы этих двух государств совпадают. Такое мнение выразил в субботу заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция ведется на сайте организаторов форума.

Ему был задан вопрос, насколько большие опасения внушает Вашингтону укрепление взаимодействия между Китаем и Россией, особенно в военной области и в области безопасности. "Имеется некоторое беспокойство по поводу того, что Китай и Россия укрепляют сотрудничество друг с другом, например при проведении совместных военных учений. Однако им это дается с трудом, потому что у них не так много общего в плане совпадения точек зрения", - ответил Руд.

По его оценке, роль Китая на международной арене возрастает, однако у России остается "не так уж много инструментов влияния" ввиду "демографической слабости общества и внутренней экономической слабости". "Китайская сторона во многом считает себя старшим партнером по сравнению с Россией, которой отводится скорее роль младшего партнера. Я считаю, что данное обстоятельство вносит элемент напряженности, а в таких местах, как Арктика, их интересы в поставленных задачах не совпадают", - продолжал замглавы Пентагона, назвав направлениями совпадения взглядов Пекина и Москвы "защиту авторитаризма и отстаивание возможности нарушения суверенитета [других государств], как на Украине или в Грузии".

Руд убежден, что Китаю и России будет "сложно в дальнейшем поддерживать сотрудничество на нынешнем [высоком] уровне". "Наша же стратегия сосредоточена на создании альянсов. У нас есть глубокое убеждение в способности Соединенных Штатов создавать такие альянсы, Китаю с этим не сравниться", - утверждал замглавы Пентагона.

США представили 19 января 2018 года первую за 10 лет новую редакцию своей Стратегии национальной обороны (СНО). Как отметил занимавший тогда пост министр обороны США Джеймс Мэттис, новая СНО "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем". С его точки зрения, "новая стратегия отвечает требованиям времени".