Помпео считает невозможным проведение честных выборов в Венесуэле при правлении Мадуро

ТАСС, 20 июля. Невозможно провести честные и свободные выборы в Венесуэле, пока президент Николас Мадуро остается у власти. Такое мнение в субботу выразил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с президентом Эквадора Ленином Морено, которая состоялась в эквадорском городе Гуаякиль.

"Кажется непостижимым проведение свободных и честных выборов [в Боливарианской Республике], пока Мадуро остается у власти", - сказал Помпео на пресс-конференции, трансляция которой велась в Periscope.

В свою очередь Морено отметил, что "никогда не назовет Мадуро президентом Венесуэлы". "Он им не является, в отличие от [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо", - полагает президент Эквадора.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.