Мадуро назвал позитивной встречу с Рябковым

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал позитивной встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. Об этом венесуэльский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Состоялась позитивная рабочая встреча с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Мы говорили о важности продвижения сотрудничества и обмена во всех областях с тем, чтобы способствовать развитию наших народов", - отметил Мадуро.

Ранее Рябков сообщил, что провел в Каракасе встречи с Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес, а также консультации с представителями МИД. Во время переговоров речь шла о сотрудничестве на международной арене и расширении присутствия российских компаний в Венесуэле в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика и добыча полезных ископаемых.