СМИ: украинцы за границей голосуют на внеочередных выборах в Раду

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Граждане Украины голосуют на внеочередных выборах в Верховную раду, первый избирательный участок открылся в Австралии в 01:00 по киевскому времени. Об этом в воскресенье сообщила "Телевизионная служба новостей" на телеканале "1+1".

Отмечается, что в 02:00 ночи по Киеву голосование стартовало в Японии и Республике Корея, в 08:00 - к избирательному процессу на Украине присоединился Китай. "Впервые украинцы, которые проживают в южных провинциях Китая, имеют возможность осуществить свое волеизъявление на новообразовавшемся избирательном участке <...> при генеральном консульстве Украины в Гуанчжоу", - рассказал глава зарубежной участковой комиссии Александр Николишин.

Сообщается, что последними за новую Верховную раду будут голосовать украинцы в Сан-Франциско. Там участок откроется 22 июля в 06:00 по киевскому времени.

По данным ЦИК, за рубежом находится 102 избирательных участка.