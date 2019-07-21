В ДНР не зафиксировали нарушений после начала всеобщего перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Нарушений бессрочного режима прекращения огня в Донбассе, который вступил в силу в воскресенье, зафиксировано не было. Об этом говорится в заявлении представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С момента вступления в силу нового перемирия, с 00:01 до 03:00, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Вопрос о новом перемирии не удавалось согласовать с начала лета - стороны не смогли прийти к соглашению по прекращению огня в начале июня на первой после вступления в должность президента Владимира Зеленского встрече контактной группы в Минске. Попытка договориться о дополнительных гарантиях соблюдения перемирия предпринималась и на заседании 2 июля, однако, по словам полпреда РФ Бориса Грызлова, украинская сторона вновь отказалась реализовывать эти меры в полном объеме.

При этом ситуация на линии соприкосновения начала обостряться - число обстрелов резко увеличилось, что привело к жертвам среди мирного населения.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров все же смогли прийти к соглашению и объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. В частности, подчеркнута необходимость соответствующих приказов о прекращении огня и полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, недопустимость размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.