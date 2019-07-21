В Узбекистане с участием международных экспертов пересмотрят закон о религии

ТАШКЕНТ, 21 июля. /ТАСС/. Узбекистан привлечет международных экспертов для разработки новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях. Сообщение об этом в воскресенье разместила на своем сайте пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Впервые за 20 лет пересматривается закон "О свободе совести и религиозных организациях". Узбекистан намерен привлечь к этому процессу международных экспертов", - говорится в сообщении. Пресс-служба МИД напомнила, что этот закон был принят в 1991 году, а последние изменения вносились в него в 1998 году.

"В ближайшее время законопроект будет передан в офис американского посла по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэма Браунбэка, Хельсинкскую комиссию США, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и специальному докладчику ООН по вопросу о свободе религий и убеждений Ахмеду Шахиду для проведения международной экспертной оценки", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что в конце минувшего года госсекретарь США Майкл Помпео вывел Узбекистан из списка стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод.

В настоящее время в республике зарегистрировано свыше 2,2 тыс. религиозных организаций, более 90% которых являются мусульманскими. В республике функционируют 157 христианских организаций, а также общины иудеев, кришнаитов, бахаи и буддистов.