Пункт пропуска "Майорское" в Донбассе не работает из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины.

"В 06:45 в службу "102" Национальной полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". С целью обеспечения надлежащего уровня безопасности для мирного населения штаб операции Объединенных сил принял решение о приостановлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут", - говорится в сообщении в Facebook.

В сообщении отмечается, что гражданские лица, которые находились в пункте пропуска, и пограничники эвакуированы. Проводится проверка.

Между Украиной и ДНР в настоящее время действуют четыре пропускных пункта: "Горловка - Майорское", "Еленовка - Новотроицкое", "Александровка - Марьинка" и "Октябрь - Гнутово".