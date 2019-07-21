В Донбассе два украинских силовика погибли при подрыве на мине

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения в воскресенье около населенного пункта Счастье в Донбассе в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба так называемой операции объединенных сил (ООС), которую проводят в Донбассе Вооруженные силы Украины.

"Сегодня около 08:25 во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неустановленнном взрывном устройстве двое военнослужащих", - сказано в сообщении. Они погибли на месте. Еще двое военнослужащих получили ранения, состояние их здоровья удовлетворительное, сказано в сообщении.

Ранее в воскресенье штаб ООС сообщил, что с полуночи 21 июля в зоне проведения украинской силовой операции в Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня. О наступлении режима тишины вдоль линии соприкосновения заявили также в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.