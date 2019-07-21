Военный ДНР погиб за минувшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Военнослужащий провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб за минувшие сутки (до вступления в силу нового перемирия) под огнем украинской армии. Об этом в воскресенье сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"В результате украинских обстрелов один военнослужащий нашей республики погиб, - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей. - На каждый обстрел Вооруженные силы Украины получили адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит минским договоренностям".

В республике сообщили, что подразделения ВСУ за минувшие сутки, до вступления в силу нового перемирия, 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 450 боеприпасов. В результате обстрелов в ДНР повреждено шесть домов и газопровод.