"Врачи без границ" раскритиковали миграционную политику ЕС

ЖЕНЕВА, 21 июля. /ТАСС/. Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (Mdecins Sans Frontires, MSF) считает, что до тех пор, пока страны Евросоюза не возьмут на себя ответственность за проведение операций по спасению мигрантов в Средиземном море, это должны будут делать неправительственные организации (НПО). С таким заявлением MSF выступила в воскресенье в Женеве в связи с возобновлением своего участия в поисково-спасательных операциях после семимесячного перерыва.

"До тех пор, пока правительства ЕС будут неспособны взять на себя ответственность за поисково-спасательные операции, и до тех пор, пока люди продолжают бежать из Ливии, гуманитарные суда будут нужны в Средиземном море", - отметила MSF. Она обвинила государства Евросоюза в проведении в последние два года "непрерывной кампании, направленной на прекращение практически всех гуманитарных акций в море". Организация осудила "криминальное бездействие европейских правительств", подчеркнув, что они "нарушают юридические обязательства и принципы, под которыми сами подписались".

Когда политики говорят о завершении "так называемого европейского миграционного кризиса, они осознанно закрывают глаза на гуманитарный кризис, который такая политика увековечивает в Ливии и на море", заявил в этой связи руководитель спасательной миссии MSF Сэм Тернер, пообещав, что его организация "не будет молчать, когда страдают уязвимые люди". "Осуждение европейскими лидерами убийств нуждающихся в помощи беженцев и мигрантов в Ливии должно сопровождаться возобновлением официальных поисково-спасательных операций", - констатировал Тернер.

MSF сообщила, что девять ее сотрудников будут находиться на борту судна Ocean Viking в рамках операции по спасению терпящих бедствие в море мигрантов. Эта миссия будет осуществляться под руководством неправительственной организации (НПО) SOS Mediterranee.

Ранее в воскресенье франко-германская НПО SOS Mediterranee объявила о начале очередной кампании на судне Ocean Viking. До конца 2018 года она использовала для этих целей судно Aquarius, получившее широкую известность в связи с участием в спасении мигрантов в Средиземном море, а также в связи с отказом итальянских властей пускать его в свои порты. 6 декабря 2018 года SOS Mediterranee и MSF, фрахтовавшая судно, заявили, что больше не будут использовать его и активно ищут новое.

Согласно опубликованным в пятницу в Женеве данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 34 226 мигрантов и беженцев. В пути погибли или пропали без вести 683 человека.