Правящий блок Синдзо Абэ удержал большинство в верхней палате парламента Японии

На 23:00 по местному времени (17:00 мск) ЛДП и "Комэйто" получают 67 депутатских мандатов, тогда как для формирования большинства правящему блоку необходимо было получить хотя бы 63 места в верхней палате парламента. Из оппозиционных партий успешней всего на прошедших выборах выступила не так давно созданная Конституционно-демократическая партия, которую возглавляет бывший министр экономики, торговли и промышленности страны Юкио Эдано. К настоящему моменту она получает 16 мест в Палате советников.

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Правящий блок премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в который входят Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее союзник "Комэйто", сохраняет большинство в верхней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов. Об этом свидетельствуют официальные данные подсчета голосов.

Конституционное большинство?

В общей сложности на проходящих раз в три года выборах кандидаты боролись за 124 из 245 мест. Уже очевидно, что правящий блок собственными усилиями не сможет сформировать в верхней палате конституционное большинство (2/3 мест), позволяющее инициировать референдум, необходимый для внесения изменений в конституцию.

Однако сторонники идеи изменения конституции есть и вне правящего блока - по этому вопросу Синдзо Абэ готова поддержать партия "Ниппон иссин но кай", которая на данный момент получает восемь мест в верхней палате парламента. Для конституционного большинства сторонникам изменения конституции по итогам прошедших в воскресенье выборов необходимо получить хотя бы 85 мест.

К настоящему моменту у ЛДП, "Комэйто" и "Ниппон иссин но кай", которые выступают за внесение поправок в основной закон государства, набирается 74 места - не распределенными пока остаются 12 мандатов, подсчет голосов должен завершиться в ближайшие часы.

Изменение основного закона

Абэ открыто выступает за пересмотр девятой или так называемой мирной статьи конституции, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Внесение изменений в положения основного закона государства является одной из ключевых линий внутренней политики, проводимой премьером и его правящей Либерально-демократической партией. Политик неоднократно настаивал на том, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям, а Японии необходимо иметь собственные ВС, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

Согласно действующему законодательству, внесение изменений в конституцию возможно только после проведения в стране референдума. Проведение референдума, в свою очередь, возможно только в том случае, если за это выступят две трети обеих палат парламента страны. В настоящее время у сторонников идеи изменения конституции есть необходимое число мандатов в обеих палатах парламента, однако инициировать референдум они не торопятся - подавляющая часть японского общества крайне негативно настроена к вопросу изменения так называемой мирной статьи конституции.