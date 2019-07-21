Пентагон рассматривает действия Су-30 ВВС Венесуэлы как угрозу экипажу самолета США

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы "агрессивно сопровождал" 19 июля самолет береговой разведки ВМС США EP-3 ARIES на "небезопасном расстоянии" во время инцидента над Карибским морем. Такое утверждение приводится в распространенном в воскресенье заявлении Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США, которое курирует в Пентагоне взаимодействие с ВС 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

"Су-30 [ВВС Венесуэлы] Flanker [по кодификации НАТО] агрессивно сопровождал самолет США EP-3 на небезопасном расстоянии 19 июля, угрожая экипажу и самому [американскому] самолету", - говорится в заявлении.

По версии САУТКОМ, EP-3 выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем". "Эти действия демонстрируют безответственную военную поддержку Россией незаконного режима [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро и подчеркивают безрассудное и безответственное поведение Мадуро, которое подрывает нормы международного права и усилия по борьбе с незаконной торговлей", - утверждается в документе.

САУТКОМ также выложил фотографии и видеозаписи с самолетом Су-30 ВВС Венесуэлы.

Позиция Венесуэлы

В субботу Министерство обороны Венесуэлы заявило, что самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил 19 июля воздушное пространство Боливарианской Республики.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.