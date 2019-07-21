СМИ: полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июля. /ТАСС/. Полиция в Гонконге прибегла к использованию слезоточивого газа против радикально настроенных групп демонстрантов в центре города. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

Стражам порядка удалось вытеснить несколько сотен продемократических активистов из квартала, где базируется канцелярия центральных властей КНР в этом специальном административном районе. Радикалы забрасывали здание яйцами, разрисовывали его стены граффити, испачкали черной краской герб страны. В настоящее время силы полиции проводят "зачистку" в зонах беспорядков. Основной ареной противостояния стал район Шэн Ван, расположенный рядом с деловым центром.

Акции протеста изначально носили организованный характер, но вышли далеко за пределы согласованного с властями маршрута шествия. Рассредоточившиеся сразу в нескольких кварталах вдоль побережья острова Гонконг демонстранты заблокировали движение транспорта по целому ряду улиц и туннелей, возвели баррикады, оцепили штаб-квартиру полиции. По оценкам организаторов, сегодняшняя акция собрала до 430 тыс. человек. Полиция приводит более скромную цифру в 138 тыс. участников на пике шествия.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и поставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.