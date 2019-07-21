Сторонники изменения конституции Японии не удержали 2/3 мест в верхней палате парламента

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Сторонники идеи изменения конституции Японии, которую продвигает премьер-министр Синдзо Абэ, по итогам состоявшихся в воскресенье выборов не смогли удержать в верхней палате парламента 2/3 мест, что позволило бы сохранить так называемое конституционное большинство. Об этом свидетельствуют официальные данные подсчета голосов.

К 23:50 по местному времени (17:50 мск) Либерально-демократическая партия премьер-министра Абэ получает 56 мест, ее главный союзник партия "Комэйто" - 13 мест и еще один сторонник идеи изменения конституции - партия "Ниппон иссин но кай" - восемь мест. Таким образом партии, выступающие за изменение основного закона государства, получают 77 мест. Несмотря на то, что подсчет голосов все еще продолжается, и нераспределенными остаются девять мандатов от нескольких избирательных округов, оставшихся кандидатов от этих трех партий не хватит для того, чтобы получить 85 мест - именно столько сторонникам внесения изменений в конституции нужно было заработать мест для формирования конституционного большинства.

Согласно действующему законодательству, внесение изменений в конституцию возможно только после проведения в стране референдума. Проведение референдума, в свою очередь, возможно только в том случае, если за это выступит две трети обеих палат парламента страны. В ключевой нижней палате парламента у Синдзо Абэ и его сторонников есть 2/3 мест, по итогам прошедших в воскресенье выборов планировалось закрепить такую же долю мандатов и в верхней палате, что позволило бы сохранить конституционное большинство и возможность проведение референдума. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет у Абэ и его сторонников было конституционное большинство, они не решились провести референдум, поскольку подавляющая часть японского общества крайне негативно настроена к вопросу изменения так называемой мирной статьи конституции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ открыто выступает за пересмотр девятой или так называемой мирной статьи конституции, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Внесение изменений в положения основного закона государства является одной из ключевых линий внутренней политики, проводимой Абэ и его правящей Либерально-демократической партии. Синдзо Абэ многократно настаивал на том, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям, и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.