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Польша планирует модернизировать свои танки Т-72

Сумма контракта превысит $500 млн

ВАРШАВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72. Об этом сообщило в воскресенье в Twitter министерство национальной обороны страны.

"Танки Т-72 будут модернизированы", - информировало оборонное ведомство. Подписание соответствующего соглашения на "ремонт с модификацией" состоится в понедельник на территории завода "Бумар-Лабенды".

"Контракт на сумму 1,75 млрд злотых ($545 млн) предполагает реализацию услуги силами польской оборонной промышленности в 2019-2025 годах", - информировало Минобороны Польши.

В настоящее время на вооружении польской армии числятся около 500 танков Т-72.

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