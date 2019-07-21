Делегация США прибыла в Турцию и 22-23 июля обсудит ситуацию вокруг Сирии

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, возглавляющий американскую межведомственную делегацию, прибыл в воскресенье в Анкару, где 22-23 июля обсудит с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Джеффри прибыл сегодня [в воскресенье] в Анкару (Турция) по приглашению правительства Турции для участия во встречах 22-23 июля 2019 года", - отмечается в документе. Дипломат обсудит с должностными лицами Турции высокого ранга "вопросы, представляющие взаимный интерес по ситуации в Сирии, в том числе и решение обоснованных проблем безопасности Турции, выполнение резолюции 2254 СБ ООН по урегулированию сирийского конфликта", а также борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Министерство национальной обороны Турции 12 июля сообщило, что Анкара и Вашингтон намерены обсудить создание зоны безопасности в Сирии. В январе этого года президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам не суждено было сбыться.