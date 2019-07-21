МИД Латвии: Иран не дал связаться с латвийцем на задержанном танкере Stena Impero

РИГА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Ирана отказались предоставить возможность связаться с моряком из Латвии, который является членом экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе. Об этом в воскресенье сообщает латвийское внешнеполитическое ведомство.

"Учитывая, что у Латвии нет посольства в Иране, МИД обратился к посольству Финляндии в Тегеране с просьбой вмешаться, чтобы обеспечить консульскую помощь задержанному гражданину Латвии. В данный момент ведется тесное сотрудничество между латвийскими и финскими службами иностранных дел, чтобы обеспечить права гражданина Латвии, который является членом экипажа задержанного иранскими властными ведомствами танкера Stena Impero. В данный момент власти Ирана отказались предоставить возможность связаться с гражданином Латвии", - указывает внешнеполитическое ведомство.

Как сообщило 19 июня агентство IRNA, танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Позднее власти Ирана заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все 23 члена экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.