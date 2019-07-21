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Парламентские выборы на Украине - 2019
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В партии Вакарчука не исключили союза в Раде с силами Порошенко и Тимошенко

При этом Святослав Вакарчук заверил, что в партии никогда не войдут в коалицию с пророссийскими силами "как бы они не назывались и за какую бы жизнь не выступали"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Партия "Голос" Святослава Вакарчука рассматривает различные варианты объединения в новом составе Верховной рады.

"Порошенко и Тимошенко, если смогут честно говорить о деолигархизации страны, мы с ними готовы вести переговоры", - цитирует кандидата от партии Ярослава Юрчишина телеканал "Новости 24".

При этом он заверил, что в партии никогда не войдут в коалицию с пророссийскими силами "как бы они не назывались и за какую бы жизнь не выступали".

Согласно данным экзитполов, на выборах в Верховную раду по партийным спискам пятипроцентный барьер преодолевают пять политических сил, партия "Голос" набирает от 6% до 6,5%.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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