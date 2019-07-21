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Полиция при въезде в Киев остановила несколько автобусов с подозрительными лицами

Правоохранители выясняют причины поездки

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Полиция Киевской области при въезде в украинскую столицу остановила несколько автобусов с подозрительными людьми. Силовики проверяют информацию о цели визита людей на фоне избирательного процесса в стране.

"Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев. Полиция выясняет цель такого "вечернего путешествия", - проинформировала пресс-служба областной полиции.

Силовики отметили, что информация о движении автобусов с большим количеством "подозрительных людей" в направлении Киева стала поступать за час до завершения внеочередных выборов в Верховную раду. "Такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова (города Киевской области - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

Полиция пообещала и далее реагировать на подобные случаи во избежание провокаций.

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