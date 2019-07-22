"Оппозиционная платформа" лидирует на выборах в Раду в Донецкой и Луганской областях

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидирует на выборах в Верховную раду в Донецкой и Луганской областях. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 25,82% протоколов.

В избирательных округах Донецкой области партия Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича набирает от 33,18% до 52,53%. В Луганской области ее результат составляет от 39,13% до 55,26%. Также лидерство "Оппозиционной платформы" зафиксировано в одном из округов Одесской области, где партия набирает 39,79%.

В подавляющем большинстве остальных избирательных округов по стране лидерство удерживает партия сторонников президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Исключение составляет Львовская область, где в пяти из 12 округов на первом месте "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье. По партийным спискам прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах. По результатам обработки четверти от общего числа протоколов лидирует партия "Слуга народа", которая набирает более 42% голосов, также пятипроцентный барьер преодолевают "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Кандидаты от партии Зеленского также лидируют в 118 одномандатных округах.