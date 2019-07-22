Комитет избирателей назвал основные нарушения на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Незаконная агитация и подкуп избирателей стали основными нарушениями в ходе внеочередных выборов в Верховную раду. К такому выводу пришли в Комитете избирателей Украины (КИУ).

"Нарушения избирательного законодательства дают основания говорить, что они соизмеримы с внеочередными парламентскими выборами 2014 года. Отмечается несколько ключевых проблемных моментов: незаконная агитация как в день тишины, так и в день выборов, ряд проблем, связанных с работой участковых избирательных комиссий и окружных комиссий..., факты подкупа избирателей", - заявил на брифинге в понедельник глава КИУ Алексей Кошель.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля.