Минобороны Великобритании: ВМС страны слишком малы для защиты глобальных интересов Лондона

ТАСС, 22 июля. Британские ВМС не в состоянии защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире. С таким признанием, как сообщает в понедельник газета The Times, выступил замминистра обороны Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, опережают [наши действия], мир становится все более сложным, - заявил Элвуд изданию. - Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование на нужды вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота". "Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру", - добавил замминистра.

По словам бывшего командующего ВМС лорда Уэста, "сменявшие друг друга правительства Великобритании сократили надводный флот до такой степени", что это стало представлять угрозу национальной безопасности.

Как сообщило 19 июня агентство IRNA, танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Позднее власти Ирана заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все 23 члена экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.

Британские власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.