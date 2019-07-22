Parisien: президент и премьер Франции планируют поменять состав правительства

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп могут произвести изменения в составе правительства в сентябре. Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien со ссылкой на сведения советников глав государства и правительства без указания их фамилий.

"И президент, и премьер в полной мере отдают себе отчет в том, что необходимо произвести перемены в кабинете министров. Это обязательное условие для того, чтобы придать новую энергию процессу проведения реформ", - заявил изданию один из советников Елисейского дворца. Представитель Матиньонского дворца сообщил, что премьер-министр, "вдохновленный успехом своей речи от 12 июня о курсе правительства, активно работает со своим ближайшим окружением над вопросом изменения состава правительства". "Он намерен, придав таким образом правительству новые силы, активизировать его действия и добиться успеха по целому ряду направлений", - отметил источник.

В частности, речь идет о пенсионной реформе, реализация которой сталкивается с протестами населения и профсоюзов. Не исключается, что этот вопрос будет изъят из круга обязанностей министра социальных дел и здравоохранения Аньеса Бюзена и передан в специально создаваемое министерство, которое возглавит Жан-Поль Дельвуа, являющийся в настоящее время верховным комиссаром по реформе пенсионной системы. Возможно, будет создано укрупненное Министерство социальных дел, которое возглавят одновременно два этих министра.

По сведениям Le Parisien, также могут быть созданы отдельные Министерства туризма, внешней торговли и промышленности. "Это связано с целым рядом недостатков по этим направлениям", - уточняет издание.

Экология и заморские территории

Второй по статусу человек в правительстве, бывший спикер Нацсобрания, министр экологического перехода Франсуа де Рюжи вынужден был уйти со своего поста на прошлой неделе после того, как интернет-издание Mediapart обвинило его в крупных нецелевых расходованиях государственных средств. На его место была назначена нынешний министр по делам транспорта Элизабет Борн, сохранившая при этом и свой прежний пост. Теперь, по сведениям издания, главой экологического ведомства может быть назначен общественный деятель, математик Седрик Виллани, лауреат Филдсовской премии.

Ранее не исключалось, что этот пост будет поручен представителю "зеленых", в настоящее время входящему в президентскую партию "Республика на марше" Паскалю Конфену. Однако после выборов в Европейский парламент этот евродепутат был назначен главой парламентской комиссии по экологии.

Le Parisien, рассматривая возможные перемены, сообщает также о резком ухудшении отношений между президентом Макроном и министром заморских территорий Анник Жирарден. По сведениям газеты, на заседании совета министров на прошлой неделе Макрон продемонстрировал резкое недовольство ее докладом о ситуации в заморских владениях Франции.