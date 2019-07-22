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Парламентские выборы на Украине - 2019

Партия "Слуга народа" готова сотрудничать с политсилами со схожим видением курса Украины

По словам главы партии Дмитрия Разумкова, нужно дождаться окончательных результатов выборов, чтобы говорить о парламентской коалиции

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что президентская партия готова сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать в мировоззрении и базовом видении развития страны. Об этом он сказал в понедельник на брифинге.

"Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня мы будем исходить из окончательных результатов <...> Но сейчас говорить о коалиции пока не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты и мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной раде", - отметил Разумков.

По его словам, чтобы говорить о парламентской коалиции, нужно дождаться окончательных результатов выборов.

21 июля на Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По данным ЦИК, явка избирателей составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов. Центральная избирательная комиссия обработала уже более половины электронных протоколов.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
Парламентские выборы на Украине - 2019
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