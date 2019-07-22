Турция готова провести новую операцию в Сирии при необходимости

АНКАРА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник о готовности Анкары провести новую военную операцию в Сирии в случае необходимости.

"Если в Сирии не будет установлена зона безопасности и в нашу сторону продолжат исходить разного рода угрозы, то мы очень решительно настроены в вопросе проведения операции к востоку от реки Евфрат", - подчеркнул глава МИД в эфире телеканала TGRT.

При этом Чавушоглу также выразил надежду на прогресс в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, который может быть достигнут на этой неделе на переговорах с американской делегацией, прибывшей в Турцию. Ее возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Глава внешнеполитического ведомства Турции констатировал, что Вашингтон "так и не предпринял определенных шагов в рамках дорожной карты по сирийскому Манбиджу".

Министерство национальной обороны Турции 12 июля сообщило, что Анкара и Вашингтон намерены обсудить создание зоны безопасности в Сирии. В январе президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин планы не реализуются.