ЦИК 23 июля ожидает получения первых оригиналов протоколов на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ожидает, что протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования на выборах в Верховную раду, которые прошли в воскресенье, поступят в ЦИК от Окружных избирательных комиссий 23 июля.

"Мы [ЦИК] в ближайшее время ожидаем уже получение протоколов в бумажной форме. Надеемся, что уже, возможно, завтра [23 июля] будут первые протоколы, которые поступят к нам с мокрыми печатями. Мы перейдем к установлению окончательных итогов голосования", - заявила в понедельник на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

На данный момент ЦИК обработал 56,56% электронных протоколов. Партия "Слуга народа" набирает 42,47% голосов, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 12,91% избирателей. Третье место заняла "Европейская солидарность", которая набирает 8,6%. За партию "Батькивщина" проголосовали 8,02%, а за "Голос" - 6,38%.

Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек.