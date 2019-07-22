Партия Зеленского "Слуга народа" довольна своим результатом по мажоритарным округам

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Слуга народа" удовлетворена своим результатом на досрочных выборах в Верховную раду.

"Мы довольны результатом по мажоритарным округам", - отметил в понедельник на брифинге руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, добавив, что сработала "стратегия защиты результатов" голосования.

По его словам, удалось зафиксировать до 500 нарушений. Говоря о конкретных примерах, он отметил факты подкупа членов комиссий и избирателей в Луганской области. "Давались деньги, сахар - это классика Луганской области, сахар там всегда раздает один из кандидатов, но, к сожалению, на Луганщине не так и сладко", - отметил Корниенко.

Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 50% обработанных ЦИК протоколов. По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах - 121.