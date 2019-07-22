Комик студии "Квартал 95" победил в Кривом Роге на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Украинский комик студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, более известный под псевдонимом Юзик, победил на выборах в Верховную раду в одномандатном округе в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Корявченков баллотировался от президентской партии "Слуга народа". По итогам подсчета 97,72% протоколов он получил 60,9% (42 769 голосов).

Студия "Квартал 95" была основана в 2003 году на базе одноименной команды КВН из города Кривой Рог. Основателями компании являлись нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а также Борис и Сергей Шефиры. Компания занимается концертной деятельностью, производит телефильмы, телепередачи, сериалы, кинофильмы.

Юрий Корявченков является одним из "старожилов" в команде студии "Квартал 95", а также звездой шоу "Вечерний Квартал", "Воскресенье с Кварталом", "Вечерний Киев". В 2003 году он стоял у истоков создания компании. Долгое время Корявченков совмещал должности административного директора и актера.