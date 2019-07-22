Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Дарт Вейдер - выдвиженец от партии "Блок Дарта Вейдера" - проиграл в Одессе на выборах в Верховную раду по 135 округу, отдав победу представителю партии "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК Украины.

По информации Центризбиркома, после обработки 57,57% протоколов, выдвиженец от "Слуги народа" Алексей Леонов получает 40,41% голосов избирателей, а Дарт Вейдер только 1,63%.

В этом же округе Леонову проигрывает и депутат Рады VIII созыва, президент Одесской юридической академии и экс-глава Центризбиркома Сергей Кивалов.