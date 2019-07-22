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Кризис в Сирии

СМИ: семь человек погибли при обстреле боевиками поселка в провинции Хама

Среди погибших двое детей

ТАСС, 22 июля. По меньшей мере семь мирных жителей из сирийского поселка Наура-Шатха, расположенного на северо-западе провинции Хама, погибли в понедельник в результате минометного обстрела. Как сообщило агентство SANA, среди жертв обстрела двое детей, есть также раненые, им оказывают помощь.

Огонь по населенному пункту вели экстремистские группировки, базирующиеся в пограничных районах с соседней провинцией Идлиб, которая служит форпостом бандформирований.

По данным агентства, артиллерия сирийской армии в ответ на нарушение перемирия в северной зоне деэскалации нанесла удары по позициям противника, уничтожив реактивные установки.

Ранее обстрелу подверглось селение Эль-Азизия в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Оттуда не поступило сообщений о пострадавших.

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