СМИ: семь человек погибли при обстреле боевиками поселка в провинции Хама

ТАСС, 22 июля. По меньшей мере семь мирных жителей из сирийского поселка Наура-Шатха, расположенного на северо-западе провинции Хама, погибли в понедельник в результате минометного обстрела. Как сообщило агентство SANA, среди жертв обстрела двое детей, есть также раненые, им оказывают помощь.

Огонь по населенному пункту вели экстремистские группировки, базирующиеся в пограничных районах с соседней провинцией Идлиб, которая служит форпостом бандформирований.

По данным агентства, артиллерия сирийской армии в ответ на нарушение перемирия в северной зоне деэскалации нанесла удары по позициям противника, уничтожив реактивные установки.

Ранее обстрелу подверглось селение Эль-Азизия в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Оттуда не поступило сообщений о пострадавших.