В мэрии Кишинева по обвинению коррупции задержаны чиновник и бизнесмен

КИШИНЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Двое обвиняемых в коррупции - чиновник и бизнесмен - задержаны после обысков, которые провели в понедельник сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Молдавии в отделениях управления просвещения, молодежи и спорта мэрии Кишинева.

"Два человека были задержаны прокурорами по борьбе с коррупцией после обысков, которые прошли в некоторых отделениях управления образования, молодежи и спорта мэрии Кишинева. Речь идет о сотруднике управления в столичном секторе Рышкановка и экономическом агенте, обоих подозревают в активной коррупции. Открыто два уголовных дела", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там пояснили, что, по версии следствия, сотрудник управления мэрии предложил своему начальнику заключить договор на оказание услуг с определенным экономическим агентом, взамен чиновники получали бы 20% от стоимости контракта. В результате проверки были выявлены другие похожие случаи, в которых участвовали экономические агенты, отмечено в сообщении.

Это уже не первый коррупционный скандал вокруг столичного управления образования, молодежи и спорта. Три года назад были задержаны около двадцати подозреваемых в злоупотреблениях, среди которых были как представители системы образования, так и поставщики продуктов. По данным следствия, чиновники за взятки помогали экономическим агентам выигрывать конкурсы на поставку продовольствия в учебные заведения, в связи с чем туда попадали продукты питания с истекшим сроком годности.