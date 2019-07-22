ОБСЕ: украинцы выбрали партию Зеленского, желая закончить войну в Донбассе

ПРАГА, 22 июля. /ТАСС/. Граждане Украины поддержали на выборах в Верховную Раду партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа", так как рассчитывают на завершение боевых действий в Донбассе. Об этом заявил в понедельник действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, выступая по братиславскому сетевому телеканалу "Таблет".

"Итоги парламентских выборов подтвердили данный [избирателями] сильный мандат президента Зеленского, - подчеркнул Лайчак. - Видно, что люди на Украине устали от войны и Зеленский победил, так как обещал на президентских выборах закончить эту войну".

Лайчак, который в качестве председателя ОБСЕ встречался с Зеленским, заверил, что президент Украины намерен серьезно подойти к вопросу скорейшего завершения боевых действий в Донбассе и в целом стабилизировать ситуацию на Украине.

К настоящему моменту ЦИК Украины обработал более 76% протоколов. "Слуга народа" лидирует с 42,77% голосов. Результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,99%. "Европейская солидарность" Порошенко проходит в Раду с 8,35%, у "Батькивщины" - 8,08%, у "Голоса" - 6,12%.