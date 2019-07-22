Трамп: лидер КНР действует очень ответственно в ситуации с демонстрациями в Гонконге

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Руководство Китая действует чрезвычайно ответственно в нынешней ситуации в Гонконге, характеризующейся крупными акциями протеста. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, отвечая в понедельник в Белом доме на вопросы журналистов.

"Китай мог бы их (протестующих - прим. ТАСС) остановить, если бы хотел. Считаю, что президент Китая Си (председатель КНР Си Цзиньпин - прим. ТАСС) действовал ответственно, очень ответственно", - заявил глава администрации США.

При этом он заострил внимание на продолжительности и масштабах акций протеста. "Они протестуют долгое время. Я никогда таких акций протеста не видел. Кажется, [в демонстрациях принимали участие] 2 млн человек. Это крупная акция протеста", - сказал Трамп.

"Надеюсь, президент Си поступит правильно, - добавил американский лидер. - Но протесты идут уже долгое время, это правда".

Несколько недель назад в Сянгане (Гонконге) вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и поставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.