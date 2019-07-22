В ЕС считают, что граждане Украины дали властям "сильный мандат" на реализацию реформ

БРЮССЕЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Евросоюз готов работать с вновь избранной Верховной радой Украины для продолжения ассоциации и экономического сотрудничества. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС. В нем подчеркивается, что граждане Украины дали властям "сильный мандат на реализацию программы реформ".

"Евросоюз продолжает поддерживать демократическую, стабильную и процветающую Украину. Мы полны решимости работать с новой Верховной радой, будущим правительством, когда они будут сформированы, чтобы продолжать нашу политическую ассоциацию, экономическую интеграцию и работать над процессом реформ, которые лежат в основе нашего Соглашения об ассоциации", - говорится в заявлении.

Среди первоочередных реформ в документе отмечается борьба с коррупцией, установление верховенства закона, обеспечение энергетической и макроэкономической стабильности "на благо граждан Украины". ЕС отметил, что согласно предварительному заключению наблюдателей ОБСЕ, свободы и права граждан на выборах "в целом соблюдались". Брюссель также призвал Киев принять меры к минимизации различных отмеченных наблюдателями негативные практики, такие как подкуп избирателей или манипулирование СМИ.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 80% протоколов. "Слуга народа" лидирует с 42,85% голосов, результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место с 8,33%. У "Батькивщины" - 8,10% голосов, у "Голоса" - 6,07%.