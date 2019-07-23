Помпео: к сообщениям о поимке шпионов США в Иране нужно относиться скептически

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что к сообщениям о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), следует относиться с недоверием. Об этом шеф американской дипломатии заявил в интервью журналистам телеканала WFTV-9 , стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

По утверждению Помпео, ко всем заявлениям Тегерана нужно "относиться с некоторой долей скепсиса". "Они на протяжении многих десятилетий лгали о столь многих вещах", - сказал он.

"Я видел эти сообщения. Я не могу высказываться по вопросам, касающимся разведки, но достаточно сказать, что всем следует относиться очень скептически, когда Исламская Республика Иран делает такие заявления, какие мы видели утром", - добавил шеф американской дипломатии.

Ранее в понедельник директор контртеррористического департамента Министерства информации (разведки) Ирана на пресс-конференции сообщил, что суд страны вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. Согласно заявлению, осужденные занимались сбором информации о жизненно важных объектах Ирана и прошли подготовку в ЦРУ. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что сообщения "являются абсолютно ложными".

На прошлой неделе Трамп сообщил, что десантный корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник, который, по версии американского военного командования, подлетел к нему слишком близко. Впоследствии замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя высказывания Трампа, заявил, что Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще.