МИД Индии: президент Моди никогда не просил у Трампа помощи как посредника в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди никогда не обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить посредником в разрешении кашмирской проблемы. Об этом заявил во вторник глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, отвечая на соответствующий вопрос в верхней палате парламента Раджья Сабха.

"Я хотел бы категорически заверить палату, что ни с какой такой просьбой премьер-министр Моди не обращался", - приводит его слова агентство ANI.

Трамп во время встречи в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в понедельник утверждал, что обсуждал с главой индийского правительства две недели назад этот вопрос. По словам Трампа, Моди спросил его, хочет ли он выступить в роли посредника или арбитра в споре между Индией и Пакистаном по Кашмиру. Американский лидер заявил, что готов это сделать.

В понедельник с опровержением того, что Моди просил Трампа о посредничестве в Кашмире, выступил и официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар. По словам Кумара, Нью-Дели выступает за то, чтобы проблема Кашмира решалась только в процессе двусторонних переговоров между Индией и Пакистаном.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.