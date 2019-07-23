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Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи

СМИ: Южнокорейские ВВС сделали 360 предупредительных выстрелов в сторону самолета РФ

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, военные также выпустили 20 сигнальных ракет

ТАСС, 23 июля. Южнокорейские истребители произвели около 360 предупредительных выстрелов в сторону российского военного самолета, якобы вторгшегося в воздушное пространство Республики Корея. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

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В общей сложности южнокорейские ВВС выпустили 20 сигнальных ракет и сделали около 360 предупредительных выстрелов в направлении российского военного самолета. Дистанция до него составляла на тот момент около 1 км. Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова.

Ранее во вторник КНШ вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вторглись три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один российский самолет, по версии южнокорейской стороны, дважды нарушил воздушное пространство республики - около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно - прим. ТАСС). Инцидент произошел районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что самолеты ВКС России совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами. Во вторник в оборонном ведомстве заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС "выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря" и не нарушали границы других государств.

Теги
РоссияКитайРеспублика КореяОбвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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