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Кабул потребовал от Вашингтона разъяснить слова Трампа о войне в Афганистане

Ранее президент США заявил, что Вашингтон мог бы победить в войне в Афганистане в течение нескольких дней, однако не хочет "убивать 10 млн человек"

ТАСС, 23 июля. Власти Афганистана во вторник призвали президента США Дональда Трампа прояснить его высказывание о способности США выиграть войну в Афганистане всего за несколько дней. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление администрации президента.

"Афганский народ не позволял и не позволит какой-либо иностранной державе решать свою судьбу. Мы поддерживаем усилия США по установлению мира в Афганистане, но судьба страны не может быть определена на встрече иностранных лидеров в отсутствие афганского руководства", - подчеркивается в заявлении. В документе отмечается, что власти Афганистана ожидают от Вашингтона разъяснений по дипломатическим каналам относительно позиции Трампа.

В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. На встрече президент США заявил, что Вашингтон мог бы победить в войне в Афганистане в течение нескольких дней, однако не хочет "убивать 10 млн человек".

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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