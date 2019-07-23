Лидер венесуэльской оппозиции призвал граждан выйти на акции протеста 26 июля

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник призвал граждан республики принять участие в очередных акциях протеста, которые состоятся в пятницу, 26 июля. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед Национальной ассамблеей (парламентом).

"Давайте продолжать выходить на улицы, протестовать и требовать. Мы назначаем пятницу [26 июля] великим днем протеста за защиту наших прав", - сказал Гуайдо, чье выступление транслировалось в Twitter.

По словам оппозиционера, он "продолжит борьбу". "Да здравствует свободная Венесуэла!", - добавил он.