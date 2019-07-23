Четыре гражданина Китая обвиняются в США в содействии оружейной программе КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американские власти предъявили обвинения в содействии северокорейской программе по разработке оружия четырем гражданам Китая, а также одной китайской компании. Об этом сообщило во вторник Министерство юстиции США.

"[Гражданка Китая] Ма [Сяохон], ее компания и подчиненные пытались ввести США в заблуждение путем уклонения от санкционных ограничений и ведения бизнеса с теми, кто распространяет оружие массового поражения", - приводятся в документе слова прокурора. "С помощью более 20 подставных компаний они, предположительно, пытались скрыть [осуществление] незаконных финансовых сделок в интересах находящихся под санкциями северокорейских предприятий, которые были причастны к распространению оружия массового поражения", - говорится в заявлении.

Согласно публикации, обвинения предъявлены компании Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID), ее владелице по имени Ма Сяохон и трем менеджерам высшего звена. Им инкриминируется нарушение Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA ), сговоре с целью нарушения IEEPA и обмана США, сговоре с целью нарушения, уклонения и избежания ограничений, касающихся распространения оружия массового поражения, а также сговоре с целью отмывания денежных инструментов. По разным пунктам обвинения им может грозить до 20 лет тюремного заключения, а также денежный штраф в размере до $1 млн.