Помпео заявил, что отношения между США и Пакистаном развиваются в правильном направлении

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном развиваются в правильном направлении. Такое мнение выразил во вторник на своей странице в сети Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.
Last year when I visited Pakistan, I talked about the need to build trust between our two countries. We are moving in the right direction and I hope to see continued progress in the days and months ahead, on peace in Afghanistan, counterterrorism, regional security, and trade. pic.twitter.com/aBTaIhLk1J— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 23 July 2019
"Мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь увидеть дальнейший прогресс в ближайшие дни и месяцы в вопросах мира в Афганистане, борьбы с терроризмом, региональной безопасности и торговли", - написал он.
Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом президент США Дональд Трамп подверг резкой критике действия предыдущих властей Пакистана, обвинив их в подрыве американских интересов в Южной Азии. Президент США не стал уточнять, готов ли будет Вашингтон возобновить оказание Пакистану крупной финансовой помощи по линии Пентагона, которое было приостановлено пару лет назад. США пошли на этот шаг, решив, что Исламабад предпринимает недостаточно активные усилия для борьбы с экстремизмом и терроризмом в регионе.