Помпео заявил, что отношения между США и Пакистаном развиваются в правильном направлении

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном развиваются в правильном направлении. Такое мнение выразил во вторник на своей странице в сети Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь увидеть дальнейший прогресс в ближайшие дни и месяцы в вопросах мира в Афганистане, борьбы с терроризмом, региональной безопасности и торговли", - написал он.

Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом президент США Дональд Трамп подверг резкой критике действия предыдущих властей Пакистана, обвинив их в подрыве американских интересов в Южной Азии. Президент США не стал уточнять, готов ли будет Вашингтон возобновить оказание Пакистану крупной финансовой помощи по линии Пентагона, которое было приостановлено пару лет назад. США пошли на этот шаг, решив, что Исламабад предпринимает недостаточно активные усилия для борьбы с экстремизмом и терроризмом в регионе.