Не менее двух человек погибли в результате взрыва на востоке Пакистана

ТАСС, 24 июля. Как минимум два человека погибли в результате взрыва в пакистанском городе Кветта, расположенном на юго-востоке страны. Об этом в среду сообщила газета "Доон" со ссылкой на местную полицию.

Как заявил заместитель начальника полиции Кветты Абдул Раззак Чима, взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу, припаркованному недалеко от аптеки. В результате взрыва не менее 25 человек пострадали и были госпитализированы.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.