СМИ: демонстранты в Гонконге нарушили работу метро

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 июля. /ТАСС/. Десятки антиправительственных демонстрантов в среду нарушили работу местного метро, вызвав задержки в движении поездов по главной ветке на острове Гонконг. Об этом сообщает местное телевидение.

Инцидент произошел в утренний час пик на центральной станции Admiralty. Радикальные активисты заблокировали двери в поезде и нажимали "тревожную кнопку" вызова в вагонах. Это нарушило работу всей ветки.

Оператор железнодорожных сетей - корпорация MTR - предупредила, что интервалы между движениями поездов могут составить от 10 до 15 минут.

Данная акция связана с недовольством демонстрантов по поводу произошедшей в воскресенье массовой драки на станции метро Yuen Long с избиением продемократических активистов большой группой неизвестных лиц с палками. В результате столкновений 45 человек были ранены. На сегодняшний день полиция задержала 11 подозреваемых по этому делу.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.