В Минобороны КНР заявили о возможности развертывания в Гонконге армейского контингента

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 июля. /ТАСС/. Базирующийся в Гонконге гарнизон Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может быть задействован для поддержания общественного порядка, если поступит соответствующая просьба от властей этого специального административного района. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Гонконге, особенно за дерзким нападением радикалов на канцелярию центрального правительства, совершенным 21 июля", - приводит слова военного газета South China Morning Post. Он подчеркнул, что подобные действия бросают вызов авторитету центральных властей и переступают "красную черту" в соблюдении принципа "одна страна - две системы". "Это недопустимо", - подчеркнул У Цянь.

Отвечая на вопрос о механизме использования армейского контингента в Гонконге, представитель Минобороны сослался на статью 14 соответствующего закона о гарнизоне НОАК. В нем прописана возможность обращения в случае необходимости администрации Гонконга к центральным властям КНР с просьбой о предоставлении содействия расквартированных здесь воинских частей "для обеспечения общественного порядка или ликвидации последствий стихийных бедствий".

В минувшее воскресенье продемократические активисты в ходе очередного антиправительственного выступления забросали здание канцелярии центральных властей КНР в Гонконге яйцами, исписали его стены ругательствами и осквернили герб страны, испачкав его черной краской. Это вызвало решительное возмущение и осуждение со стороны Пекина.

Во вторник в интернете стали распространяться слухи о том, что ключевые правительственные учреждения в городе в ближайшее время могут быть взяты под охрану гарнизоном НОАК. Однако пресс-служба гонконгского правительства выступила с опровержением этих сообщений, назвав их "необоснованными".

В июне здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.