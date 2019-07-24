Глава парламента Грузии не видит в деле против основателя TBC Bank связи с политикой

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии стала изучать деятельность крупнейшего банка страны TBC Bank намного раньше, чем ее основатель и бывший глава Наблюдательного совета Мамука Хазарадзе заявил о намерении идти в политику, соответственно дело о легализации незаконных более $16,75 млн никак не связано с его политическими планами. Об этом в среду заявил журналистам спикер парламента страны Арчил Талаквадзе.

"Возможно, неделю назад он [Хазарадзе] и анонсировал свои определенные политические планы, однако это дело [о легализации незаконных доходов] инициировано намного раньше. Мы уже в течение месяцев следим за дискуссией и публичными прениями вокруг этой темы", - сказал Талаквадзе, подчеркнув, что для него в этом деле является важным открытость и прозрачность, чтобы на все вопросы были даны ответы.

Генпрокуратура Грузии, которая с января изучает деятельность банка, в среду вынесла постановление предъявить обвинение Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе в легализации незаконных более $16,75 млн. Оба банкира вызваны в прокуратуру для официального предъявления обвинений. Против них уголовное дело возбуждено по статье "легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.

Хазарадзе 9 июля заявил о намерении создать политическое движение и принять участие в предстоящих парламентских выборах 2020 года.

Дело TBC Bank

Согласно материалам дела, еще в августе 2018 года генпрокуратура заинтересовалась работой крупнейшего банка страны. По данным ведомства, схема вероятного отмывания денег выглядела следующим образом: весной 2008 года TBC Bank предоставил в кредит около $17 млн компаниям приятеля Хазарадзе Автандила Церетели "Самгори М" и "Самгори трейд". В тот же день деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит Церетели запросил для оборота бизнеса.

В октябре - ноябре 2008 года банк увеличил на год срок погашения кредита порядка $17 млн при том, что до этого компании ничего не выплачивали банку. Уже в конце декабря 2008 года TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс. TBC Bank также не стал срезать деньги со счетов "Самгори М" и "Самгори трейд" или изымать их имущество, заложенное под залог.

Более того, TBC Bank освободил эти компании от обязанностей по кредиту. Ответственность за возвращение около $17 млн взяла на себя компания, зарегистрированная месяцем ранее в офшорной зоне. Эта компания получила право потребовать указанные деньги у Хазарадзе и Джапаридзе. Доверенным лицом зарегистрированной в офшоре компании был гражданин Грузии Паата Гадзадзе, который во время получения компаниями "Самгори М" и "Самгори трейд" кредита в порядка $17 млн был членом кредитного комитета TBC Bank. В конечном итоге деньги не были возвращены обратно в банк.