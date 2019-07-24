Глава МИД Турции допустил формирование конституционного комитета Сирии в ближайшие дни

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Сирийский конституционный комитет может быть сформирован в ближайшие дни. О такой возможности сообщил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы продолжаем усилия в рамках политического урегулирования в Сирии. В ближайшие дни может быть объявлен [список] конституционного комитета Сирии", - заявил глава МИД республики.

Чавушоглу также добавил, что Турция и США на переговорах на текущей неделе не смогли достичь соглашения в вопросе формирования зоны безопасности в Сирии в ходе визита в республику американской межведомственной делегации во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри

"Турция не договорилась с Соединенным Штатами о том, какова будет глубина [предполагаемой] зоны безопасности, кто ее будет контролировать. Также не был согласован вопрос вывода [курдских формирований] "Сил народной самообороны" с этой территории", - отметил он.

По словам главы МИД Турции, "в Сирии возросла террористическая угроза для нацбезопасности страны, в связи с чем терпение Турции заканчивается". "По этой причине мы стали проводить подготовку к началу новой операции", - добавил Чавушоглу, не уточнив, когда именно началась подготовка к возможной операции. Анкара на протяжении последних месяцев перебрасывает военную технику к границам с Сирией.

При этом, как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Турция "рассчитывает на достижение договоренностей с США по этому вопросу как можно скорее".

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин планы не реализуются.