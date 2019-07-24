Партия "Слуга народа" откроет "курс начинающего депутата"

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Политическая партия "Слуга народа" решила провести для своих представителей, которых изберут в парламент, курс обучения тому, как правильно работать в законодательном органе и что происходит в стране. Об этом сказано в сообщении Киевской школы экономики в Facebook, которая выступает одним из организаторов курса.

"Целью образовательного интенсива является предоставление народным избранникам соответствующего набора навыков и компетенций, который позволит воплотить инициативы на практике", - сказано в сообщении. Сообщается, что по итогам прохождения курса депутаты от "Слуги народа" должны обрести необходимые знания о "современном состоянии, проблемах и перспективах разных отраслей экономики и социальной жизни страны". Кроме того, от депутатов требуется иметь "глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений", "научиться строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты".

Еще одной задачей является обучение депутатов технике обсуждения законопроектов с заинтересованными сторонами.

"По итогам первого интенсива партия начнет работать как слаженная, сыгранная команда и буквально с первого дня работы Верховной рады нового созыва предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ждут наши избиратели и весь украинский народ", - сказано в сообщении.

По информации украинских СМИ, под флагом партии президента Владимира Зеленского в новую Раду прошло много "темных лошадок". Так, среди прочих в парламенте окажутся свадебный фотограф, директор парка аттракционов, тамада, ресторатор, проектировщик парков, телеведущий и пародист, ведущий кулинарного шоу и ряд других лиц, чьи профессии до последнего времени были очень далеки от реальной политики.