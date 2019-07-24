Мэй заявила о поддержке Джонсона в вопросе реализации Brexit

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после отставки будет поддерживать своего преемника Бориса Джонсона в вопросе реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. С такими словами она выступила в среду на своей последней премьерской сессии ответов на вопросы парламентариев.

"Мой преемник продолжит следовать политической линии Консервативной партии, которая направлена на улучшение жизни людей по всей стране... И в качестве рядового депутата я окажу полную поддержку следующему премьер-министру в его усилиях по осуществлению Brexit и в том, что касается реализации консервативной политики", - сказала она.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Предшествовали этому три безуспешные попытки премьера заручиться поддержкой Палаты общин в отношении ее сделки по Brexit.

В результате действий парламента был сорван изначально запланированный на 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.