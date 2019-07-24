Представители России и Республики Корея обсудят инцидент с самолетами 25 июля

ТАСС, 24 июля. Представители России и Южной Кореи проведут рабочую встречу в четверг в Сеуле в связи с воздушным инцидентом 23 июля. Об этом в среду сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Республики Корея.

"Переговоры между представителями России и Южной Кореи по поводу воздушного инцидента состоятся в четверг [25 июля] в Сеуле", - сказал он.

23 июля Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вошли три военных самолета РФ и два китайских ВВС. Один российский самолет, по версии южнокорейской стороны, дважды нарушил воздушное пространство республики - около 09:00 и 09:30 по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно). Инцидент произошел в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15 и F-16, которые произвели предупредительные выстрелы. В тот же день МИД Республики Корея выразил протест временному поверенному в делах РФ в Южной Корее Максиму Волкову.

Как сообщили в Минобороны РФ, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили во вторник плановый полет над нейтральными водами Японского моря, не допустив при этом нарушений границ других государств. В ведомстве отметили, что поднятые навстречу южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры рядом с российскими самолетами, в частности пересекли их курс.