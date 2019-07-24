Глава Минфина Эстонии считает корректным сравнение ЕС и СССР

ТАЛЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Сравнение Европейского союза и СССР, которое ранее сделал председатель Консервативной народной партии (КНП) Эстонии Март Хельме, корректно. Такое мнение в среду высказал министр финансов Эстонии Мартин Хельме, комментируя слова премьер-министра страны Юри Ратаса о том, что Эстония придерживается курса на сохранность ЕС.

"Нет ничего скандального в том, когда сравнивают СССР и Евросоюз", - написал он в своем Facebook.

По его мнению, в обоих этих союзах "есть только одна "правильная" идеология", выход из обоих этих союзов - "немыслим", в результате выборов к власти там могут прийти "только сторонники правильной идеологии", при том что главными врагами действующего порядка и там, и там "объявлены национальные силы".

Ранее в среду Юри Ратас заявил, что Эстония выступает за единство Европейского союза и НАТО. Он также добавил, что любые исторические сравнения ЕС (в том числе с СССР) являются "неправильными" и "искусственными. Соответствующее заявление Ратас сделал в ответ на вопрос вице-канцлера МИД Эстонии Матти Маазикаса, который на своей странице в Twitter поинтересовался, является ли внешнеполитический курс страны неизменным в свете того, что некоторые политики входящей в правящую коалицию КНП сравнивают ЕС с СССР. По словам Маазикаса, эстонским дипломатам "все сложнее объяснять, что политика не изменилась".

Накануне председатель КНП, глава МВД Март Хельме поздравил Бориса Джонсона с избранием лидером Консервативной партии Великобритании и предложил ему "поделиться опытом Восточной Европы в плане восстановления суверенности".

6 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии и партия "Отечество" представили коалиционное соглашение и выдвинули своих кандидатов на посты в будущем правительстве. 29 апреля правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было приведено к присяге.